Захарова назвала заявление Тиллерсона «игрой мускулами»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не увидела ультиматума в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона по позиции Москвы в сирийском урегулировании.

«Не как ультиматум, я рассматриваю как политическое заявление, как такую игру мускулами перед началом переговоров. Это вполне в русле подходов Вашингтона», - сказала Захарова.

Ранее Тиллерсон заявил, что России необходимо выбрать между отношениями с США и странами Запада и президентом Сирии Башаром Асадом и Ираном, сообщает Газета.ру.