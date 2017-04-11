Захарова назвала заявление Тиллерсона «игрой мускулами»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не увидела ультиматума в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона по позиции Москвы в сирийском урегулировании.
«Не как ультиматум, я рассматриваю как политическое заявление, как такую игру мускулами перед началом переговоров. Это вполне в русле подходов Вашингтона», - сказала Захарова.
Ранее Тиллерсон заявил, что России необходимо выбрать между отношениями с США и странами Запада и президентом Сирии Башаром Асадом и Ираном, сообщает Газета.ру.
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