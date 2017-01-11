Захарова назвала внешнюю политику США вредоносной
Официальный представитель МИД Росси Мария Захарова охарактеризовала внешнюю политику США в последние дни президентства Барака Обамы как вредоносную и бессмысленную.
«Каждый день читаю новости из Вашингтона: новые санкции в отношении России, поставка ПЗРК сирийским головорезам, совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики», - цитирует ее запись в Facebook РИА ФедералПресс.
Захарова также отметила, что мир был сотворен за семь дней. На то, чтобы его разрушить у действующей администрации США есть девять дней.
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