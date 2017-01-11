Захарова назвала «умопомрачительной ересью» заявление о сборе РФ компромата на Трампа

Появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия собирала компромат на кандидата в президенты США Дональда Трампа, чтобы потом использовать рычаги давления на него, являются «умопомрачительной ересью». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, западные журналисты обратились к ней с просьбой прокомментировать «нетленку Buzzfeed о «попытках» России повлиять на президентскую кампанию в США».

«Свое отношение к умопомрачительной ереси высказала в полном объеме. Этот нечеловеческий бред просто невыносим», — цитирует RT запись, сделанную Захаровой на странице в Facebook.

На замечание о том, что в материале упоминаются конкретные фамилии, Захарова ответила: «Я не сразу, но догадалась, что речь идет о Михаил Калугин (а не Кулагине — такого сотрудника в нашем посольстве в Вашингтоне не было), который шесть последних лет работал в российской дипмиссии в Вашингтоне, где занимал должность руководителя ЭКОНОМИЧЕСКОЙ группы».

По словам главы департамента информации и печати МИД РФ, в августе 2016 года Михаил Калугин в обычном режиме завершил свою командировку, о чем всем было известно за полгода.

На вопрос о том, считает ли Захарова, что в докладе нет ни одного правдивого слова, представитель МИД ответила: «Ну почему же! Трамп существует».

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
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