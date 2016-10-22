Захарова назвала «циничными и подлыми» попытки обвинить Россию за кризис в Алеппо
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала циничными и подлыми попытки некоторых стран возложить вину за ситуацию в Алеппо на Россию. Дипломат напомнила, что доставка гуманитарной помощи в город блокируется боевиками, которых поддерживает Запад.
Так Захарова прокомментировала принятие Советом ООН по правам человека резолюции о положении в Алеппо, сообщает ТАСС.
"Самое страшное, что те самые страны, которые бились в истерике относительно гуманитарной ситуации в Алеппо, знают - не предполагают, а именно знают, - что доставка гуманитарной помощи для гражданского населения города заблокирована боевиками, которым они в свою очередь регулярно эту помощь оказывали», - заявила представитель российской дипломатии.
Следующая новость Словения начала строительство ограждения на границе с Хорватией
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии