Захарова назвала «циничными и подлыми» попытки обвинить Россию за кризис в Алеппо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала циничными и подлыми попытки некоторых стран возложить вину за ситуацию в Алеппо на Россию. Дипломат напомнила, что доставка гуманитарной помощи в город блокируется боевиками, которых поддерживает Запад.

Так Захарова прокомментировала принятие Советом ООН по правам человека резолюции о положении в Алеппо, сообщает ТАСС.

"Самое страшное, что те самые страны, которые бились в истерике относительно гуманитарной ситуации в Алеппо, знают - не предполагают, а именно знают, - что доставка гуманитарной помощи для гражданского населения города заблокирована боевиками, которым они в свою очередь регулярно эту помощь оказывали», - заявила представитель российской дипломатии.