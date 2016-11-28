Захарова назвала «трусливыми лицемерами» раскритиковавшие танец о Холокосте СМИ

Обрушившиеся с критикой на танцевальный номер в исполнении олимпийской чемпионки Татьяны Навки и актера Андрея Бурковского западные СМИ на самом деле являются не защитниками толерантности, а «трусливыми лицемерами», отрабатывающими политический заказ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Haaretz, Daily Mail, Huffington Post и десятки других - все написали про танцевальный номер на тему Холокоста в исполнении Татьяны Навки. Номер им не понравился! Образ узников Освенцима, видите ли, не так воплощен на льду, как надо. Защитники толерантности? Ничего подобного! Лицемеры и лгуны. Причем, трусливые лицемеры и лгуны, отрабатывающие политический заказ», - цитирует ТАСС запись, сделанную Захаровой в фейсбуке.

Глава департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства обвинила радетелей морали в двойных стандартах и ханжеской позиции.

«Где вы все прячетесь, когда в Европе сносят памятники тем, кто с Холокостом боролся? 30 лет в Прибалтике унижали ветеранов Второй мировой войны, отказывая в гражданстве. Вы где были? А когда в Польше официальные лица заявили, что Освенцим освобождали украинцы, а не советские войска, тем самым оскорбив память солдат многих национальностей, почему тогда вы все молчали, не указали на недопустимость политизации бессмертного подвига? Вы только коньки обсуждать можете», - заявила Захарова.

Ранее в шоу «Ледниковый период» на Первом канале Навка и Бурковский исполнили танец, посвященный теме любви между узниками нацистского концлагеря по мотивам фильма «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи. Многими западными СМИ номер был подвергнут критике за изображение жертв нацизма в танце.