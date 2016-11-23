Захарова назвала резолюцию ЕП по российским СМИ «информационным преступлением»

Выступая в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятая Европарламентом резолюция о борьбе «с российской пропагандой» является «информационным преступлением».

- Это преступление, когда при наличии реальной угрозы в виде терроризма, фундаментализма, мало того, питательной среды в виде национализма, ксенофобии, уводить взгляд международного сообщества совершенно в другую сторону, — цитирует Захарову РИА «Новости».

Глава департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства считает, что западные политики не позволяют европейцам анализировать альтернативные источники информации.

- Только в споре рождается истина, только при наличии нескольких аргументов можно понять, как действовать дальше. Вот этой поганой бумажкой, за которую постеснялись не то, чтобы проголосовать «за» или «против», а 200 человек просто воздержались, видимо, просто не захотели быть вовлеченными в этот процесс, вот эта бумажка – это свидетельство информационного преступления, — заявила Захарова.