Захарова назвала ракетный удар США по Сирии «играми американских престолов»

Удар США по сирийской авиабазе связан с внутриполитической борьбой в Вашингтоне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

«Я бы назвала то, что мы сегодня видим, играми американских престолов. Это война внутриполитических кланов, военно-финансовых, политико-финансовых структур, которые не могут принять результаты выборов», - сказала Захарова.

По ее словам, американский авиаудар является бесцельным и опасным, потому что непонятны цели. Полностью отсутствует стратегия США в отношении Сирии.

Захарова также предположила, что «американцам будет стыдно» за нанесенный удар по Сирии.

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетами «Томагавк» удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Всего было выпущено около 60 ракет. США заявляют, что совершили ракетный удар в ответ на якобы применение правительством Сирии химоружия в районе провинции Идлиб, сообщает «Интерфакс».

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