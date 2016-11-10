Захарова назвала причину ошибочных прогнозов западных СМИ о выборах в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что знает причину ошибочных прогнозов западных СМИ насчет итогов президентской гонки в США.

По ее мнению, западные эксперты не были объективны в своих суждениях, что и стало причиной тотальной ошибки.

«Западные СМИ, короли мейнстрима, даже сейчас не могут признать, что оказались плохими экспертами. Именно так - пЛОХими экспертами. Что их раскрученная «аналитика» - блеф. Причина провала проста - отсутствие объективности», - написала Захарова в Facebook.