Захарова назвала предвыборную гонку в США «глобальным позором»

Выступая перед студентами российских вузов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала свое мнение относительно форм и методов ведения предвыборной борьбы в США, назвав нынешнюю президентскую кампанию «глобальным позором».

- В мире есть столько важных вещей, в которых роль Соединенных Штатов должна быть конструктивной, в самих Соединенных Штатах столько вопросов, которые требуют действительно оперативной реакции и глобального решения, что сводить эту публичную перебреху по отношению к России и, простите меня, к каким-то совсем шуткам ниже пояса я считаю недостойным великой державы, - цитирует Захарову «Интерфакс».

По словам главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты являются великой державой, а развернувшаяся в США кампания «недостойна людей», граждан страны.

- Я считаю, что это действительно катастрофа, да простят меня коллеги всех видов и всех стран, я считаю, что это – глобальный позор, - заявила Захарова.

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Места: Россия, США
События: выборы
Организации: МИД
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