Захарова назвала операцию коалиции в Мосуле «средневековой бойней»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала проходящую в Мосуле операцию по освобождению города от террористов. Проводимая в условиях абсолютной информационной блокады операция превратилась в бойню, в которой массово гибнет гражданское население, отметила дипломат.

"Налицо абсолютная информационная блокада со стороны коалиции, не представляющей никакой достоверной информации о том, что там происходит. Нет никакой ясности, продвигаются или отступают коалиционные силы, насколько эффективна используемая тактика, каковы потери стороны, сколько было вылетов и кто их осуществлял", - написала представитель МИД на своей странице в соцсети.

Наземная военная операция по освобождению Мосула от ИГ (запрещено в РФ) началась утром 17 октября. Помимо правительственных сил Ирака, в ней участвуют курдские формирования, а также международная антитеррористическая коалиция во главе с США, сообщает ТАСС.