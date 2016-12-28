Захарова назвала обвинения РФ в кибератаках попыткой демократов оправдать поражение

Говоря о том, что Россия повлияла на исход президентских выборов в США нынешняя администрация Белого дома пытается найти оправдание поражению своего кандидата. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Откровенно говоря, мы уже устали от лжи про «русских хакеров», которая продолжает литься в США с самого верху. Администрация Барака Обамы еще полгода назад запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях, - цитирует Захарову ТАСС.

Ранее эту тему на «большой» пресс-конференции затронул президент РФ Владимир Путин. По его словам, американской Демократической партии следует разобраться в собственных проблемах, поскольку они проиграли не только президентские выборы, но также выборы в Конгресс и сенат.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
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