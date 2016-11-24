Захарова назвала обвинения РФ в ударах по гражданским объектам в Сирии наглой ложью

Комментируя заявление постпреда Соединенных Штатов при ООН Саманты Пауэр о том, что ряд сирийских офицеров виновны в совершении военных преступлений, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его наглой ложью.

- Вы никогда не называете точных координат, дат и мест тех объектов, которые, как вы считаете, были разрушены сирийской армией при поддержке ВКС РФ. Это только слова, только пустые обвинения, - цитирует Захарову ТАСС.

Глава департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что звучащие обвинения в ударах по гражданским объектам в Сирии, в том числе по гуманитарному конвою под Алеппо 19 сентября, - это «голая, неприкрытая, наглая пропаганда», которая не содержит никаких фактов.

- Если уж разбираться с военными преступлениями и военными преступниками, то Саманте Пауэр стоило бы этот вопрос обратить к своим же собственным генералам, которые привели к гибели где-то десятков, где-то сотен, а где-то сотен тысяч людей, начиная с Югославии и заканчивая Ближним Востоком, - сказала Захарова.

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