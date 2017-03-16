Захарова назвала истинную причину истории со взломом Yahoo

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что обвинения граждан России во взломе компании Yahoo являются попыткой увести внимание общественности от последних разоблачений WikiLeaks.

По ее словам, в европейских столицах делается максимально все возможное для того, чтобы в их СМИ тема последних разоблачений никуда не пошла и никаким образом активно не развивалась.

Кроме того Захарова отметила, что в опубликованных WikiLeaks данных содержатся сведения о киберпреступлениях в ряде европейских стран, поэтому, то, что происходит, может являться попыткой просто отвлечь внимание мировой общественности от действительно глобальных и серьезных вопросов.

Она также предположила, что это продолжение раскручивания темы пресловутых русских хакеров во внутриполитической борьбе в США.

Ранее власти США предъявили обвинения россиянам за хакерскую атаку на портал Yahoo в 2014 году, в результате которой были взломаны 500 миллионов учетных записей, сообщает ТАСС.

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