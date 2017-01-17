Захарова назвала истерикой публикацию CNN с антироссийскими высказываниями Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истерикой публикацию телеканалом CNN антироссийских высказываний избранного президента США Дональда Трампа до вступления в президентскую гонку.

- У них уже истерика началась. Год крутили сюжеты о том, что Трамп «пророссийский президент». А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону», - написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее телеканал CNN сообщил о том что избранный президент США Дональд Трамп до начала своей президентской кампании крайне негативно высказывался в отношении России, а также поддерживал введение антироссийских санкций. По данным телеканала, Трамп называл Россию самой большой проблемой Вашингтона, а также поддержал принятие санкций против РФ. Как отмечается в материале, такие заявления Трамп сделал в интервью телеканалу Fox News, которое он дал весной 2014 года, сообщает ТАСС.

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