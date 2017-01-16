Захарова назвала инцидент с покупкой лекарств для Примакова одним из сотни подобных

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что инцидент в США, когда американские спецслужбы задержали и попытались завербовать российского дипломата, которому было поручено приобрести лекарства для бывшего главы правительства Евгения Примакова, не является единичным подобным случаем.

- Тогда мы не хотели предавать этот вопиющий случай огласке, потому что приоритетом для нас оставалось здоровье Евгения Максимовича. Но надо понимать, что это лишь один из сотни подобных случаев, причем не менее жестких. Мы также до последнего надеялись сохранить хотя бы крупицу конструктивных отношений с администрацией Обамы. Однако политика Вашингтона по-прежнему определялась межведомственной, межпартийной борьбой и внутриполитическими подковерными играми, за которыми не осталось ничего человеческого, - цитирует Захарову ТАСС со ссылкой на «Российскую газету».

Глава департамента информации и печати РФ заявила также, что когда сотруднику посольства РФ было предписано покинуть США, Москва не стала предпринимать ответные меры, чтобы не ставить в неудобное положение тех, кто к действиям американских спецслужб не причастен.

- Однако концепция уходящей администрации в отношении России в полной мере раскрылась 29 декабря 2016 года, когда Обама принял решение о высылке из страны 35 наших дипломатов, - сказала Захарова.

Ранее Захарова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, что несколько лет назад для лечения заболевшего Примакова потребовалось лекарство, которое можно было приобрести только в США. Из России на эти цели были переведены деньги, примерно 10 тысяч долларов. Одному из российских дипломатов поручили приобрести лекарство по официальным каналам через практикующего врача.

Однако когда дипломат пришел за лекарством в аптеку, его задержали представители спецслужб США и незаконно удерживали в течение часа. Медикаменты и деньги изъяли. По словам официального представителя МИД РФ, была предпринята попытка вербовки.