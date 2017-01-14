Захарова назвала «информационной каруселью» антироссийские публикации в германских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попытки «информационной каруселью» антироссийские публикации в немецких СМИ.

По ее словам, германские издания намеренно вытащили историю проживающей в Германии российской девочки Лизы, чтобы потом заявить о стремлении уличить Россию во вмешательстве в ход выборов в ФРГ.

- Как и в случае с «досье на Трампа», раскрученного американскими СМИ (CNN и BuzzFeed), именно германские медиа вновь реанимировали «дело девочки Лизы». Потом официальный Берлин скажет, что Москва вмешивается в выборы. Это называется «информационная карусель», - написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

В январе прошлого года российский «Первый канал» рассказал историю живущей в Германии 13-летней девочки Лизы. Родственники школьницы обвинили мигрантов в совершении в отношении нее насилия. В полиции тогда подтвердили, что школьница действительно числилась пропавшей, но факт насилия опровергли. Дело получило широкий общественный резонанс, а СМИ ФРГ обвинили российскую сторону в манипулировании общественным мнением, сообщает ТАСС.