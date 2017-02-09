Захарова назвала флешмобом обвинения в адрес РФ о кибератаках
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила участившиеся обвинения в адрес России в хакерских атаках с флешмобом.
Она отметила, что с подачи США «тренд подхвачен во всем мире». Обвинения звучали со стороны Великобритании, Канады, Норвегии, Нидерландов, Чехии и других государств. Причем, данная тема продолжает набирать обороты.
«Слушайте, у нас столько хакеров нет, правда», - цитирует Захарову «РИА «Новости».
Представитель МИД также отметила, что все эти обвинения не содержат конкретных фактов и не подкреплены доказательствами.
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