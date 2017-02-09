Захарова назвала флешмобом обвинения в адрес РФ о кибератаках

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила участившиеся обвинения в адрес России в хакерских атаках с флешмобом.

Она отметила, что с подачи США «тренд подхвачен во всем мире». Обвинения звучали со стороны Великобритании, Канады, Норвегии, Нидерландов, Чехии и других государств. Причем, данная тема продолжает набирать обороты.

«Слушайте, у нас столько хакеров нет, правда», - цитирует Захарову «РИА «Новости».

Представитель МИД также отметила, что все эти обвинения не содержат конкретных фактов и не подкреплены доказательствами.