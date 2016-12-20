Захарова назвала бесноватыми поддерживающих убийцу посла РФ в Турции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова украинского депутата, назвавшего убийцу посла РФ в Турции Андрея Карлова героем.

- Меня просят прокомментировать заявления официальных лиц, общественных деятелей, развернувших в ряде стран информационную кампанию с выражением поддержки убийце российского посла, - отметила она. - Я не буду это комментировать. Бесноватые - не моя епархия,- написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что МИД РФ получил тысячи телеграмм от лидеров государств со словами сочувствия и осуждения теракта.

Андрей Карлов был убит на церемонии открытия выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Позже стало известно, что вооруженное нападение совершил Мевлют Мерт Алтынташ, уволенный из правоохранительных органов после неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Перед тем как открыть стрельбу, преступник прокричал «России отомстят за Сирию», сообщает ТАСС.