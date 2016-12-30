Захарова назвала администрацию США неудачниками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала администрацию действующего президента США Барака Обамы как «внешнеполитических неудачников».

Так она прокомментировала на своей странице в соцсети решение Вашингтоне о расширении антироссийских санкций, сообщает агентство «Экономика сегодня». По ее мнению, именно этот шаг Белого дома подтверждает данную характеристику официально.

Захарова также отметила, что все восемь лет президентства Обамы были направлены на ухудшение отношений с Россией.