Захарова направила письмо представителю ОБСЕ по свободе СМИ Миятович

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, реакция отвечающей в ОБСЕ за свободу слова Дуньи Миятович на принятую Европарламентом резолюцию о борьбе с «российской пропагандой» недостаточно конкретизирована. Об этом Захарова сообщила Миятович в письме.

«Ознакомилась с Вашей первой реакцией на резолюцию «О стратегии коммуникации ЕС по противодействию пропаганде третьих сторон», принятую 23 ноября Европарламентом. На мой взгляд, ей недостает конкретики и предметности в профессиональной оценке этого беспрецедентного по возможным репрессивным мерам в отношении российских СМИ в странах ЕС документа», - цитирует текст письма ТАСС со ссылкой на страницу МИД РФ в социальной сети Facebook.

Глава департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства отметила, что «российские СМИ буквально приравниваются к информационным структурам террористической организации «Исламское государство» (запрещенная в РФ организация) и прочих террористических структур, признанных таковыми ООН».

Захарова признала, что Миятович не может влиять на Европарламент, однако принятый евродепутатами документ требует адекватной реакции со стороны ОБСЕ.

«Учитывая сложившийся уровень нашего взаимодействия, настоятельно прошу Вас беспристрастно проанализировать резолюцию и последствия ее возможной имплементации для будущего Европы как пространства демократии и верховенства закона и дать публичную оценку. Молчание в этом случае было бы попустительством самому худшему – официальному признанию целесообразности репрессий в отношении СМИ», - написала официальный представитель МИД РФ.