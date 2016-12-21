Захарова напомнила Западу о предшествовавших убийству посла РФ Карлова событиях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные политики своими безответственными действиями и отказом от осуждения нападений на посольства РФ создали «трамплин для радикалов», которые почувствовали свою безнаказанность.

- Сегодня и вчера мне поступило большое количество вопросов от СМИ Великобритании и США с вопросом относительного того, как осуществлялась охрана российского посла и различные подвопросы на эту тему. Именно правительства этих стран, чьи журналисты звонили мне с этим вопросом на протяжении этого года, неоднократно блокировали заявления председателя Совета Безопасности ООН с осуждением нападения на российские посольства, - цитирует Захарову ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Глава департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства напомнила о призывах министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона идти к российским посольствам и устраивать там акции протеста.

- Вспомните заявление Бориса Джонсона, который напрямую призвал людей выходить к российскому посольству и выражать свое отношение. Неужели Борис Джонсон не понимает, что среди людей, которые выходят к российскому посольству могут быть радикалы, люди с неуравновешенной психикой, которые напрямую воспримут эту команду как руководство к действию, - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ также высказала претензии в адрес западных журналистов, которые не поднимают эти вопросы в своих публикациях.

- Почему же западные журналисты не пишут об этом, почему же они не позорят сейчас свои правительства, своих министров иностранных дел, своих постпредов при Совете Безопасности ООН, которые заблокировали практически все заявления председателя Совбеза с осуждением нападений на российские посольства? Именно подобная политика, именно подобное отношение стало, можно сказать, трамплином для вот этих радикалов, которые доходят до убийств, - заявила Захарова.