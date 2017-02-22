Захарова с иронией ответила на слова Климкина об «украинской пословице»

Заявление главы МИД Украины Павла Климкина, во время которого он назвал выражение «о мертвых либо хорошо, либо ничего» украинской пословицей, с иронией было воспринято официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

По ее словам, Климкин в антироссийском экстазе договорился до того, что назвал выражение «О мертвых или хорошо, или ничего» украинской пословицей.

- Латынь они, видимо, тоже люстрировали, - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Выражение «о мертвых либо хорошо, либо ничего», является сокращением фразы древнегреческого политического деятеля VI века до нашей эры Хилона, которое в оригинале звучит как De mortuis aut bene, aut nihil.

Ранее Климкин, объясняя позицию Украины о непринятии заявления председателя Совета Безопасности ООН в связи с кончиной постоянного представителя РФ Виталия Чуркина, сослался на «украинскую пословицу», согласно которой об умерших говорят либо хорошо, либо ничего, сообщает «РИА Новости».

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