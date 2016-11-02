Захарова с иронией отнеслась к заявлению главы британского MI5

Комментируя заявление главы MI5 Эндрю Паркера о том, что он видит в России угрозу стабильности Великобритании, официальный представитель российского МИД Мария Захарова поинтересовалась, не является ли назначение Бориса Джонсона главой внешнеполитического ведомства делом рук Кремля.

«К главе МI-5, заявившему об «использовании Москвой всего модельного ряда для продвижения своей внешней политики, угрожающей стабильности его страны» у меня есть уточняющийся вопрос: «Считает ли он назначение Бориса Джонсона на пост главы внешнеполитического ведомства Великобритании делом рук Кремля?» - написала Захарова на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Ранее Паркер обвинил Россию в использовании «пропаганды, шпионажа, диверсий и кибератак», а также подчеркнул, что таким образом Москва работает сегодня «по всей Европе и в Великобритании», отмечает портал NSN.FM

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