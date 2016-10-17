Захарова с иронией отнеслась к блокировке в Великобритании счетов RT
Блокировка счетов телеканала RT в Британии свидетельствует о том, что Лондон, похоже, оставил в ЕС все свои обязательства по свободе слова. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что все счета RT в Соединенном королевстве закрыты и решение британских властей пересмотру не подлежит.
Банк NatWest не назвал конкретной причины блокировки счетов российской телекомпании, сообщает РИА Новости.
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