Захарова с иронией отнеслась к блокировке в Великобритании счетов RT

Блокировка счетов телеканала RT в Британии свидетельствует о том, что Лондон, похоже, оставил в ЕС все свои обязательства по свободе слова. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что все счета RT в Соединенном королевстве закрыты и решение британских властей пересмотру не подлежит.

Банк NatWest не назвал конкретной причины блокировки счетов российской телекомпании, сообщает РИА Новости.