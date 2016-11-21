Захарова иронично отреагировала на включение в список 100 самых влиятельных женщин

Комментируя включение в список 100 самых влиятельных женщин планеты, традиционно составляемый корпорацией «Би-би-си», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично назвала себя «одной сотой всемирной влиятельности».

«Вот так садишься в Москве в самолет самой обычной Машей, а прилетаешь через час в Минск «одной сотой от всемирной влиятельности» по версии телеканала ВВС, так еще яркой и с борцовскими качествами», - цитирует ТАСС запись, сделанную Захаровой в Facebook.

Ранее корпорация «Би-би-си» сопроводила появление россиянки в рейтинге словами: «Она первая женщина в истории ведомства, занявшая этот пост, и она производит фурор благодаря своему бойцовскому и яркому стилю».

В разделе «политика» помимо Захаровой фигурируют также активистка Алин Мукови Неема из ДРК, певица и защитница демократических ценностей Денис Хо из Гонконга, пакистанская активистка Карима Балоч и французский политик Рашида Дати.

Рейтинг включает в себя также направления «искусство», «бизнес», «здоровье», «права человека», «журналистика», «религия», «наука и техника», «спорт».

В разделе «спорт» в числе номинантов значится еще одна россиянка – бывшая легкоатлетка Юлия Степанова, являющаяся осведомителем Всемирного антидопингового агентства и главной фигуранткой фильма, снятого немецким каналом ARD о массовом применении запрещенных веществ российскими спортсменами.