Захарченко запустил пивоваренный завод в Донецке

В Донецке спустя три года возобновил работу пивоваренный завод.

По словам руководства предприятия, «с сегодняшнего дня завод будет работать… Продукция будет соответствовать всем мировым стандартам, выпускаться будет «Жигулевское» пиво».

На церемонию запуска завода приехал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Он заявил, что предприятие восстановлено благодаря введению внешнего управления, сообщает Газета.ru.

Он отметил: «Этот завод был одним из крупнейших предприятий в Украине по данному производству. Завод стоял 2,5 года. Внешнее управление ввели, и завод заработал».

Ранее СМИ сообщали, что Украина стала крупнейшим импортером мяса и пива из России.