Захарченко сообщил о тревожной обстановке по всей линии соприкосновения в Донбассе

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что несмотря на достигнутые с украинской стороной договоренности о полном прекращении огня с 24 декабря, вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе сохраняется крайне напряженная обстановка.

- Тревожит обстановка вдоль всей линии фронта. Бои, которые шли под Дебальцево показали, что враг озлоблен, бои шли и на юге. Ситуация напряженная, - цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.

Ранее участники Контактной группы на последних в этом году переговорах в Минске (21 декабря) договорились об очередном «режиме тишины» в Донбассе. Договоренность предусматривает бессрочное прекращение огня с полуночи по киевскому времени (01:00 по времени ДНР) в ночь на 24 декабря.

Несмотря на это, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются. В среду, 28 декабря в командовании ДНР заявили о пятикратном увеличении за сутки числа обстрелов территории ДНР украинскими силовиками.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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