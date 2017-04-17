Захарченко сломал кровать от радости за Крым

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захаренко был настолько обрадован вхождением Крыма в состав России, что сломал кровать.

«Скажу вам честно, я, затаив дыхание, следил за крымским референдумом. Когда он состоялся, я прыгал на кровати минут 10. Честно сказать, сломал ее», - цитирует РИА ФедералПресс главу ДНР со ссылкой на крымские СМИ.

По его словам, Крым продемонстрировал всему миру силу русского духа. «Я уверен, что никто не сломает Россию. У России есть Крым, Донбасс, Севастополь, Астрахань. Мы вместе, мы победили!» - заявил Захарченко.

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове всенародного референдума. За это высказалось подавляющее большинство крымчан. Украина результатов голосования не признает и продолжает считать Крым своей территорией «временно оккупированной» Россией.

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