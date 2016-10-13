Захарченко рассказал о сбитом в ДНР украинском военном вертолете

В ходе недавней попытки прорыва на линии разграничения в Донбассе украинская сторона применила военный вертолет, который был подбит ополченцами. Об этом рассказал глава ДНР Александр Захарченко.

- Недавно была попытка атаковать нас с вертолета. Она закончилась неудачно. Вертолет получил повреждения и приземлился на территории, подконтрольной Украине, — цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что в среду ВСУ попытались прорвать линию обороны ДНР в районе сел Коминтерново и Ленинского. В атаке принимали участие группы наемников, однако попытка прорыва провалилась – атаковавшие потеряли 15 человек убитыми и 25 ранеными.