Захарченко рассказал о сбитом в ДНР украинском военном вертолете
В ходе недавней попытки прорыва на линии разграничения в Донбассе украинская сторона применила военный вертолет, который был подбит ополченцами. Об этом рассказал глава ДНР Александр Захарченко.
- Недавно была попытка атаковать нас с вертолета. Она закончилась неудачно. Вертолет получил повреждения и приземлился на территории, подконтрольной Украине, — цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.
Ранее сообщалось, что в среду ВСУ попытались прорвать линию обороны ДНР в районе сел Коминтерново и Ленинского. В атаке принимали участие группы наемников, однако попытка прорыва провалилась – атаковавшие потеряли 15 человек убитыми и 25 ранеными.
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