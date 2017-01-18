Захарченко рассказал журналистам анекдот о западных санкциях в отношении Крыма

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, общаясь с журналистами в Симферополе, рассказал анекдот о западных санкциях в отношении Крыма.

- Это бессильная злоба Запада, бессильная злоба врагов, которые хотят укусить Россию. Знаете, это как бешеная лисица ходит, кусает, слюна течет, а сделать ничего не может. Есть хороший анекдот. Два комара разговаривают: «Говорят, вчера слона били. Я тоже два раза успел пнуть». Приблизительно так и эти санкции, — цитирует Захарченко РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что делегации ДНР и ЛНР прибыли в Крым с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова. Визит приурочен к 363-й годовщине Переяславской рады.