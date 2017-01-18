Захарченко рассказал журналистам анекдот о западных санкциях в отношении Крыма
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, общаясь с журналистами в Симферополе, рассказал анекдот о западных санкциях в отношении Крыма.
- Это бессильная злоба Запада, бессильная злоба врагов, которые хотят укусить Россию. Знаете, это как бешеная лисица ходит, кусает, слюна течет, а сделать ничего не может. Есть хороший анекдот. Два комара разговаривают: «Говорят, вчера слона били. Я тоже два раза успел пнуть». Приблизительно так и эти санкции, — цитирует Захарченко РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что делегации ДНР и ЛНР прибыли в Крым с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова. Визит приурочен к 363-й годовщине Переяславской рады.
Следующая новость Американские журналисты написали открытое письмо Трампу
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии