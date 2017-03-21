Захарченко проведет прямую линию с жителями подконтрольных Киеву городов Донбасса

Глава ДНР Александр Захарченко 22 марта в режиме онлайн будет общаться с жителями подконтрольных Киеву населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба администрации руководителя самопровозглашенной республики.

«В среду, 22 марта, состоится телевизионная прямая линия главы Донецкой Народной республики с жителями территорий бывшей Донецкой области, временно подконтрольной Украине», — цитирует текст сообщения Донецкое агентство новостей.

Как отметили в администрации главы ДНР, диалог будет вестись о реализации гуманитарной программы по воссоединению Донбасса, Захарченко намерен ответить на вопросы, поступающие в аудио, видео и текстовом формате.

«Мы знаем, как тяжело вам живется, именно поэтому мы запустили гуманитарную программу. Мы — один народ. Правовым фундаментом Донецкой Народной Республики является референдум 11 мая 2014 года, который проводился на всей территории бывшей Донецкой области. Исходя из этого, вся эта территория является территорией ДНР, а вы – не только нашими земляками, но и согражданами», — приводит слова Захарченко его пресс-служба.

По словам лидера ДНР, воссоединение народа Донбасса является стратегической целью руководства республики.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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