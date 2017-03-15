Захарченко прокомментировал блокаду Донбасса
Решение украинский властей о транспортной блокаде Донбасса – проявление внутренней борьбы за власть в Киеве, которую президент Украины Петр Порошенко проигрывает. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.
«Киев на своей стороне линии разграничения может делать что хочет: вводить блокаду, снимать. Нам всё равно. Мы свою позицию не меняем», - цитирует его ДАН.
Захарченко пояснил, что запрет на вывоз на территорию бывшей Украины продукции и нашего Донбасса остается в силе. Он не будет отменен до тех пор, пока Киев не выполнит свои обязательства в рамках минских договоренностей. Прежде всего это касается политической части соглашений, подчеркнул глава ДНР.
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