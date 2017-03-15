Захарченко прогнозирует включение Украины в состав ДНР

Граница ДНР вскоре может переместиться и пройти в районе реки Днестр, заявил глава ДНР Александр Захарченко, выступая на пресс-конференции в Донецке.

Он также сообщил, что подписал указ о госгранице ДНР, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли законно задерживать тех людей, которых власти ДНР не хотят видеть на своей территории.

Захарченко уточнил, что граница ДНР может колебаться в зависимости от движения линии фронта, перемещаясь к Славянску и Днестру.

Также он отметил, что окончательно границы ДНР установятся тогда, когда решат власти самопровозглашенной республики, сообщает телеканал «Звезда».