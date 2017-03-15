Захарченко прогнозирует включение Украины в состав ДНР
Граница ДНР вскоре может переместиться и пройти в районе реки Днестр, заявил глава ДНР Александр Захарченко, выступая на пресс-конференции в Донецке.
Он также сообщил, что подписал указ о госгранице ДНР, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли законно задерживать тех людей, которых власти ДНР не хотят видеть на своей территории.
Захарченко уточнил, что граница ДНР может колебаться в зависимости от движения линии фронта, перемещаясь к Славянску и Днестру.
Также он отметил, что окончательно границы ДНР установятся тогда, когда решат власти самопровозглашенной республики, сообщает телеканал «Звезда».
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