Захарченко предрек Украине политическую изоляцию

Украине грозит политическая изоляция из-за невыполнения обязательств по минским соглашениям. Об том заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

По его словам, предпосылки этой изоляции заметны уже сегодня. Отношение к украинским властям в мире меняется.

«МВФ не выдала Украине очередной транш. Риторика европейских лидеров поменялась… Украина находится на начальном этапе политической изоляции. И это все благодаря минскому процессу», - цитирует Захарченко РИА «Новости».