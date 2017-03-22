Захарченко предрек Украине политическую изоляцию
Украине грозит политическая изоляция из-за невыполнения обязательств по минским соглашениям. Об том заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
По его словам, предпосылки этой изоляции заметны уже сегодня. Отношение к украинским властям в мире меняется.
«МВФ не выдала Украине очередной транш. Риторика европейских лидеров поменялась… Украина находится на начальном этапе политической изоляции. И это все благодаря минскому процессу», - цитирует Захарченко РИА «Новости».
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