Захарченко пообещал назвать убийцу комбата «Гиви»
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что в скором времени будет обнародовано имя убийцы комбата Михаила Толстых (позывной «Гиви»).
«Следствие заканчивается. В скором времени объявим и убийцу, и даже надеемся, что сможем его представить», - цитирует РИА «Новости» слова Захарченко в эфире телеканала «Россия-24».
Толстых погиб в начале февраля. Предполагается, что он мог быть убит в результате выстрела из огнемета «шмель» или взрыва бомбы. Ранее власти ДНР сообщили, что следствие уже вышло на след причастных к этому преступлению и они понесут заслуженное наказание.
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