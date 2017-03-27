Захарченко объявил Януковича и Азарова предателями и предложил запретить им въезд в ДНР

Выступая на пресс-конференции в Донецке, глава ДНР Александр Захарченко заявил, что считает предателями бывшего президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова и ряд других политиков и предложил запретить им въезд на территорию республики.

- Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова… давай внесем этих людей в список невъездных в Донецкую народную республику. С предателями нам делать нечего, - цитирует телерадиокомпания «Звезда» обращение Захарченко к спикеру Народного совета ДНР Денису Пушилину.

Вместе с тем лидер ДНР подчеркнул, что до сих пор считает Януковича законным президентом Украины.

- Янукович по факту президент, потому что он не сдавал полномочия… но он сбежал из Киева, в Киев должен и вернуться, - сказал Захарченко.

Позже, комментируя слова лидера ДНР, Николай Азаров заявил, что в Донецк ехать пока не собирается и предателем себя не считает.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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