Захарченко объяснил невозможность слияния ДНР и ЛНР из-за Минских соглашений
Выступая на пресс-конференции в Симферополе, глава ДНР Александр Захарченко заявил, что объединение Донецкой и Луганской народных республик в единое целое на данном этапе не представляется возможным в связи с пунктами Минских соглашений.
- Мы с Игорем Плотницким оба подписанты Минских соглашений. Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение – это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы, — цитирует Захарченко РИА «Новости».
При этом глава ДНР напомнил, что в мае 2014 года после проведения референдума республики готовы были к объединению в Новороссию.
Ранее сообщалось, что делегации ДНР и ЛНР прибыли в Крым с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова.
Визит приурочен к 363-й годовщине Переяславской рады. Она состоялась 18 января 1654 года в Переяславе. На ней запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова.
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