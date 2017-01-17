Захарченко объяснил невозможность слияния ДНР и ЛНР из-за Минских соглашений

Выступая на пресс-конференции в Симферополе, глава ДНР Александр Захарченко заявил, что объединение Донецкой и Луганской народных республик в единое целое на данном этапе не представляется возможным в связи с пунктами Минских соглашений.

- Мы с Игорем Плотницким оба подписанты Минских соглашений. Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение – это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы, — цитирует Захарченко РИА «Новости».

При этом глава ДНР напомнил, что в мае 2014 года после проведения референдума республики готовы были к объединению в Новороссию.

Ранее сообщалось, что делегации ДНР и ЛНР прибыли в Крым с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова.

Визит приурочен к 363-й годовщине Переяславской рады. Она состоялась 18 января 1654 года в Переяславе. На ней запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова.

Новости по теме
Теги:
Места: ДНР, ЛНР
Следующая новость Похищенная в Оренбурге 12-летняя Настя Дьякова найдена живой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО