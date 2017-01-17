Захарченко объяснил невозможность слияния ДНР и ЛНР из-за Минских соглашений

Выступая на пресс-конференции в Симферополе, глава ДНР Александр Захарченко заявил, что объединение Донецкой и Луганской народных республик в единое целое на данном этапе не представляется возможным в связи с пунктами Минских соглашений.

- Мы с Игорем Плотницким оба подписанты Минских соглашений. Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение – это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы, — цитирует Захарченко РИА «Новости».

При этом глава ДНР напомнил, что в мае 2014 года после проведения референдума республики готовы были к объединению в Новороссию.

Ранее сообщалось, что делегации ДНР и ЛНР прибыли в Крым с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова.

Визит приурочен к 363-й годовщине Переяславской рады. Она состоялась 18 января 1654 года в Переяславе. На ней запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова.