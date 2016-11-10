Захарченко обвинил начальника СБУ в Донецкой области в убийстве Моторолы

Глава ДНР Александр Захарченко обвинил начальника управления службы безопасности Украины в Донецкой области Виталия Марикова в убийстве одного из лидеров ополчения Арсена Павлова с позывным Моторола.

«Я готов назвать имена причастных к убийству Моторолы. По нашим данным, в организации убийства Арсена принимал участие Виталий Мариков. Он курирует деятельность ДРГ в Донбассе — начальник СБУ в Донецкой области», — приводит слова Захарченко Донецкое агентство новостей.

Он также добавил, что имена исполнителей убийства Павлова уточняются.

Командир батальона «Спарта» Арсен Павлов был убит в результате взрыва в лифте дома, в котором он проживал в Донецке. Моторола был похоронен 19 октября, проводить его в последний путь вышли более 50 тысяч жителей Донбасса.

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Места: Украина, ДНР
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