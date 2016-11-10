Захарченко обещает дать «адекватный ответ» на убийство Арсена Павлова («Моторолы»)
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что власти ДНР дадут «адекватный ответ» на убийство одного из лидеров ополчения Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола», инициированного Службой безопасности Украины.
- Мы намерены ответить адекватно, - цитирует Захарченко «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы ДНР.
По словам руководителя самопровозглашенной республики, следствие располагает пофамильным списком всех причастных к преступлению.
- Нам пофамильно известны организаторы преступления, в число которых входят заместитель председателя СБУ Виталий Маликов (курирует диверсионно-террористическую деятельность в Донбассе), начальник УСБУ в Донецкой области Александр Куц, начальник УСБУ в Луганской области Олег Козловский и представители руководства объединенного штаба СБУ в зоне проведения так называемой антитеррористической операции. Список у нас имеется, - заявил Захарченко.
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