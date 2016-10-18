Захарченко назвал убийство Моторолы «терроризмом государственного масштаба»
Операция по ликвидации одного из лидеров ополчения Донецка Арсена Павлова была спланирована и осуществлена Службой безопасности Украины. Такое заявление сделала глава ДНР Александр Захарченко.
- Это операция была разработана Службой безопасности Украины. Это терроризм государственного масштаба, - цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей со ссылкой на интервью лидера республики программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По словам Захарченко, главная цель организаторов убийства Павлова, более известного под позывным Моторола, - посеять панику среди мирных жителей.
- Но этого у властей Украины не получится. Гибель моего друга просто так для них не закончится, — подчеркнул Захарченко.
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