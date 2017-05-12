Захарченко назвал главную цель ДНР

Глава ДНР Александр Захарченко назвал целью самопровозглашенной республики воссоединение с Россией.

«Вся работа направлена только на одно — возвращение на родину», — цитирует «РИА Новости» слова Захарченко. Он также уточнил, что родиной он считает Россию, а не Украину.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет стремления интегрировать ДНР и ЛНР в состав РФ. Он также отметил, что президент страны и российские представители на самых различных уровнях неоднократно говорили о том, что Москва не пытается отделить непризнанные республики Донбасса от Украины.