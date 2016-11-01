Захарченко назначил исполняющим обязанности мэра Донецка Алексея Кулемзина

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о назначении на должность исполняющего обязанности мэра Донецка Алексея Кулемзина.

«Постановляю назначить Кулемзина Алексея Валерьевича исполняющим обязанности главы администрации города Донецка с 17 октября 2016 года», — цитирует текст указа Донецкое агентство новостей.

Другим указом глава самопровозглашенной республики освободил от занимаемой должности мэра Донецка Игоря Мартынова в связи с назначением его на должность заместителя руководителя администрации главы ДНР.

Алексей Кулемзин родился 13 июня 1974 года в Донецке. По образованию экономист, кандидат экономических наук. С мая 1998 по 2014 год работал в Донецкой областной администрации, где курировал вопросы инвестиций и внешнеэкономической деятельности.

Новости по теме
Теги:
Места: ДНР
Следующая новость Начальники Генеральных штабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО