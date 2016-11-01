Захарченко назначил исполняющим обязанности мэра Донецка Алексея Кулемзина

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о назначении на должность исполняющего обязанности мэра Донецка Алексея Кулемзина.

«Постановляю назначить Кулемзина Алексея Валерьевича исполняющим обязанности главы администрации города Донецка с 17 октября 2016 года», — цитирует текст указа Донецкое агентство новостей.

Другим указом глава самопровозглашенной республики освободил от занимаемой должности мэра Донецка Игоря Мартынова в связи с назначением его на должность заместителя руководителя администрации главы ДНР.

Алексей Кулемзин родился 13 июня 1974 года в Донецке. По образованию экономист, кандидат экономических наук. С мая 1998 по 2014 год работал в Донецкой областной администрации, где курировал вопросы инвестиций и внешнеэкономической деятельности.