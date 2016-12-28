Захарченко намерен поднять вопрос о включении в ДНР всей Донецкой области

После того как завершится комплекс мероприятий, связанных с выполнением Минских соглашений, глава ДНР Александр Захарченко планирует поднять вопрос о передаче под контроль республики всей Донецкой области.

- У нас в 2014 году прошел референдум. Территория референдума была — вся Донецкая область, и мы будем разговаривать о том, чтобы результаты референдума были приняты на всей территории Донецкой области. Основная задача «Минска-2» — перейти именно к этим переговорам, — цитирует РИА «Новости» ответ Захарченко на вопрос, как будет складываться ситуация после выполнения Минских соглашений.

Ранее, в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского государственного переворота, провозгласили создание народных республик. После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает и называет подконтрольные властям республики территории «временно оккупированными».