Захарченко договорился о поставках в Крым металла и угля из Донбасса

На заседании интеграционного комитета «Россия - Донбасс» в Ливадийском дворце в Ялтинском округе Крыма глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что рассчитывает на тесное экономическое взаимодействие с полуостровом. В частности, ДНР готова поставлять в Крым металл и уголь.

- Мы рассчитываем на тесное экономическое взаимодействие с Крымом. Крыму нужен наш уголь и металл. Республики Донбасса нуждаются в продуктах питания и винах, производимых в Крыму. Я верю, что наше сотрудничество будет плодотворным. У Крыма и Донбасса общая судьба, — цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.

По словам депутата Госдумы РФ Андрея Козенко, присутствующего на заседании, Россия оказывает существенную поддержку ДНР и ЛНР, в связи с этим появилась необходимость в общественной координации. Для этого, по его словам, создается постоянно действующий Интеграционный комитет.

Новости по теме
Теги:
Места: Крым, ДНР
Следующая новость Сирийская армия заявила о сбитом самолете ВВС Израиля

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО