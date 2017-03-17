Захарченко договорился о поставках в Крым металла и угля из Донбасса

На заседании интеграционного комитета «Россия - Донбасс» в Ливадийском дворце в Ялтинском округе Крыма глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что рассчитывает на тесное экономическое взаимодействие с полуостровом. В частности, ДНР готова поставлять в Крым металл и уголь.

- Мы рассчитываем на тесное экономическое взаимодействие с Крымом. Крыму нужен наш уголь и металл. Республики Донбасса нуждаются в продуктах питания и винах, производимых в Крыму. Я верю, что наше сотрудничество будет плодотворным. У Крыма и Донбасса общая судьба, — цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.

По словам депутата Госдумы РФ Андрея Козенко, присутствующего на заседании, Россия оказывает существенную поддержку ДНР и ЛНР, в связи с этим появилась необходимость в общественной координации. Для этого, по его словам, создается постоянно действующий Интеграционный комитет.