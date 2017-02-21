Захар Прилепин: армия ДНР не нуждается в добровольцах из России
Российский писатель, в настоящее время проходящий службу в должности замкомандира одного из батальонов ДНР, отмел слухи о якобы начавшемся наборе добровольцев в ряды ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
По словам Захара Прилепина, вооруженные формирования и их штабы укомплектованы в необходимой степени и не нуждаются в притоке добровольцев из России.
«Слова о том, что я организовываю новый призыв добровольцев - это полная ерунда», - цитирует заявление Прилепина «Интерфакс».
В ДНР Захару Прилепину присвоено звание майора, он получил пост заместителя командира батальона.
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