Захар Прилепин: армия ДНР не нуждается в добровольцах из России

Российский писатель, в настоящее время проходящий службу в должности замкомандира одного из батальонов ДНР, отмел слухи о якобы начавшемся наборе добровольцев в ряды ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По словам Захара Прилепина, вооруженные формирования и их штабы укомплектованы в необходимой степени и не нуждаются в притоке добровольцев из России.

«Слова о том, что я организовываю новый призыв добровольцев - это полная ерунда», - цитирует заявление Прилепина «Интерфакс».

В ДНР Захару Прилепину присвоено звание майора, он получил пост заместителя командира батальона.