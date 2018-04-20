В США заговорили об улучшении отношений с РФ

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о необходимости обсуждения вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года, ситуацию в Сирии, на Украине и применение химического оружия в Великобритании.

При этом он подчеркнул, что хорошие отношения нужны не только США, но и России.

Вместе с тем, глава Минфина США Стивен Мнучин рассказал о достижении необходимого эффекта от нового пакета санкций, введённых в начале апреля против российских компаний и бизнесменов.

По его словам, это «очень мощный инструмент», который Вашингтон «не боится применять».

На этом фоне отношения между США и Россией продолжают обостряться.

Накануне МИД РФ заявил об угрозе приостановки авиасообщения между Россией и США из-за проблем «Аэрофлота» с получением разрешений на въезд в США для экипажей, сообщает «Национальная служба новостей».