В МО зафиксировали сокращение смертности

В первые два месяца текущего года смертность в Подмосковье снизилась на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года.

«В 2017 году нам удалось сохранить 3,8 тысячи жизней», - цитирует министра здравоохранения области Дмитрия Маркова интернет-издание «Вести Подмосковья». Он также добавил, что основными причинами смертности жителей региона являются заболевания системы кровообращения и онкология.

В то же время в пресс-службе ведомства сообщили, что смертность от сердечно-сосудистых недугов снизилась на 2,5%. Согласно данным на начало года, от них скончались на 271 человек меньше, чем в начале 2017 года.