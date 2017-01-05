В ДНР зафиксировали 427 случаев нарушения «режима тишины» за минувшие сутки
Вооруженные силы Украины 427 раз открывали огонь по территории ДНР за минувшие сутки. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.
- Противник выпустил по территории Республики 73 мины калибрами 82 и 120 мм, а также 133 боеприпаса из различных типов гранатометов, применялись вооружение БМП и стрелковое оружие, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.
По словам заместителя командующего, совокупно было зафиксировало 427 нарушений режима прекращения огня. Под огонь ВСУ попали пригороды Горловки: поселки Зайцево, Железная Балка.
- На северо-западе от города, в районе оккупированной Константиновки, разведка ДНР заметила прибытие железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой. В частности, семь единиц танков, шесть РСЗО «Град», шесть 152 мм самоходных гаубиц «Акация», а также шесть 122 мм буксируемых гаубиц Д-30, — перечислил состав груза Басурин.
На юге республики ВСУ вели обстрелы районов сел Саханка, Ленинское и Коминтерново Новоазовского района. В агломерации города Донецка отмечен огонь с украинской стороны по территориям вблизи поселков Александровка и Спартак, Жабичево, Крутая Балка и городу Ясиноватой.
Именно здесь, как отмечает разведка, украинская армия планирует продвинуться вглубь территории «серой зоны». Цель – закрепиться в районе Донецкой фильтровальной станции – ключевого объекта водоснабжения района.
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