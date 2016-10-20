В ДНР зафиксировали прибытие в зону разграничения в Донбассе вагонов с боеприпасами

По данным разведки ДНР, в зону соприкосновения в Донбассе прибыло несколько вагонов и автофургонов с боеприпасами для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Наша разведка продолжает выявлять факты нахождения запрещенного вооружения ВСУ в зоне АТО, вдоль линии соприкосновения. В Андреевку (Волновахский район, 17 километров от линии соприкосновения) на железнодорожную станцию «Карань» прибыло два вагона с артиллерийскими боеприпасами. В Георгиевку (Марьинский район, 7 километров от линии соприкосновения) — пять автофургонов с боеприпасами, - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По словам представителя силовых структур республики, к линии соприкосновения под Горловку и Ясиноватую прибыло в общей сложности семь танков и три РСЗО «Град».