В ЛНР зафиксировали прибытие на линию соприкосновения большой партии боеприпасов

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что разведка республики зафиксировала передвижение к линии соприкосновения в Донбассе груженных боеприпасами грузовиков Вооруженных сил Украины.

- Выявлено передвижение трех автомобилей КамАЗ с боеприпасами из населенного пункта Артемовск в направлении населенного пункта Луганское, — цитирует Марочко РИА «Новости».

По словам майора Народной милиции, несмотря на все достигнутые договоренности о прекращении огня, продолжает переброску вооружения в Донбасс.

- По информации, полученной от местных жителей, стало известно, что в зоне ответственности 54 бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка (Донецкая область) обнаружено скопление техники противника, около 20 единиц, — заявил Марочко.

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
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